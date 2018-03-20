Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, parlamentoda yaptığı açıklamada, 2014'te Irak'ta kaçırılan 39 Hindistan vatandaşının teröristler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

İşçilerin cesetlerinin uydu görüntülerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bir toplu mezarda bulunduğuna işaret eden Swaraj, DNA testleri sonucu 38 cesedin 2014'te kaçırılan işçilere ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Swaraj, bir cesette yapılan testlerde de yüzde 70 eşleşme sağlandığını söyledi.

Bakan Swaraj, işçilerin cesetlerin memleketlerine gönderileceğini ifade etti.

Çoğu Pencap, Bihar, Himaçal Pradeş ve Bengal eyaletlerinden Irak'a çalışmaya giden işçiler, 2014'te terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından Musul'dan ayrılmaya çalışırken kaçırılmıştı.