İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria metro istasyonu yangın alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken metro tahliye edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından metro seferlerine yeniden başlandığı bildirildi.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria metro istasyonu yangın alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken metro tahliye edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından metro seferlerine yeniden başlandığı bildirildi.
Etiketler : londra,metro,victoria,