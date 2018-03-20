Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Maryland şehrinde bulunan Great Mills Lisesi'nde bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Okula giriş çıkışların kapatıldığı belirtilirken ölü ve yaralı sayısına dair net bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinin okula operasyon düzenlediği ifade edildi.
ABD'de silahlı saldırı
20.03.2018 - 16:53 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Maryland şehrinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Etiketler : abd,maryland,saldırı,
551519 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/551519.aspx
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