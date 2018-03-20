Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Maryland şehrinde bulunan Great Mills Lisesi'nde bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Okula giriş çıkışların kapatıldığı belirtilirken ölü ve yaralı sayısına dair net bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinin okula operasyon düzenlediği ifade edildi.