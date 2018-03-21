Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevden alınmasıyla birlikte merak edilen Menbiç anlaşmasının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu açıkladı. “Dün (19 Mart) toplansaydık YPG Menbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti” diyen Çavuşoğlu, Tillerson'ın yerine aday gösterilen Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini ifade etti. Dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının ertelenmesi üzerine iki ülke arasında kurulan Suriye komitesinin ikinci toplantısının yapılmasının planlandığı öğrenildi. Toplantıda, Türk tarafına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın başkanlık edeceği belirtildi.



ABD: ÇEKİLMEYECEĞİZ

Bu arada Pentagon Sözücüsü Albay Robert Manning, ABD askerlerinin Menbiç'ten çekilmeyeceğini söyledi. Manning, "Açıkça ifade ettik ki onlar orda. ABD Menbiç'teki askerlerini çekmeyecek ve orda tedbir alacak" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Afrin'de nüfusun büyük bir kısmını Kürtler oluşturuyor. Harekât sebebiyle siviller evlerini boşalttı. Derin endişe duyuyoruz’ dedi. ABD'ye anında cevap veren Ankara "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekâtı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir” denildi.

WASHINGTON POST: ABD politikasına darbe

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair analiz yayımladı. "YPG'nin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlıkla Ishaan Tharoor imzasıyla verilen analizde, "Ankara, YPG'ye desteği sınırlarında bir Kürt devleti kurulmasına destek olarak gördü. Türkiye'nin operasyonu, Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdi. Operasyon başladığında Afrin'deki YPG'liler yalnız olduklarını fark etti. ABD, Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip olamadı” denildi.