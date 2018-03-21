Afganistan’ın başkenti Kabil’de Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanda patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Afganistan'da kutlama alanına saldırı: 26 ölü
21.03.2018 - 11:35 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da patlama meydana geldiği ve 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : afganistan,saldırı,
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