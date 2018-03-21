Afganistan’ın başkenti Kabil’de Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanda patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.