Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanda patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 26 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.