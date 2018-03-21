Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kız arkadaşının pug cinsi köpeğinin videolarını Youtube’de yayınlayan Mark Meechan, Buda isimli hayvana Nazi selamı vermeyi öğrettiği ve Yahudilik karşıtı söylemlerde bulunduğu için suçlu bulundu.

Meechan’ın geçen sene kendi Youtube kanalında yayınladığı kısa videoda 23 kere “Sieg heil” (Zafere selam) dediği ve köpeğin de ifadeleri duyunca Nazi selamı verdiği tespit edildi.

Sadece sevgilisini kızdırmak istediğini belirten adam, videonun internette yayılabileceğini hiç düşünmediğini ifade etti. Count Dankula ismindeki kanalıyla bilinen Meechan, videoyu sadece arkadaşları için yayınladıktan sonra şimdiye kadar 8 işten kovulduğunu söylese de, cezadan kurtulamadı.

İskoçya mahkemesinin ‘nefret suçu’ işlediğine hükmettiği 30 yaşındaki adamın cezası Nisan ayında açıklanacak.

3 milyondan fazla izlenen video, şikâyetler üzerine Youtube’den kaldırıldı.