Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'Yİ KINAMAK İÇİN DESTEK GELMEDİ"



Rutte burada Zeytin Dalı Harekatı'na engel olamadıklarını itiraf etti:

"Türkiye'yi kınamak için AB ve NATO üyelerinden destek gelmediği. Çoğu AB üyeleri ve müttefiklerimiz ile birlikte IŞİD'e karşı mücadelenin zarar görmesinden ve insancıl durumdan endişe duyuyoruz. Alınan ateşkes kararına ve insancıl savaş kurallarına saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz."