Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol polisinin açıklamasında, Bask Yurdu ve Navarre'de dört kişinin, 16 Kasım 2017'de ölen ETA üyesi Belen Gonzalez Penalba için 26 Kasım 2017'de düzenlenen bir törene katıldıkları şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin "terörü övmekle" suçlandığı belirtildi.

Ayrılıkçı Bask partisi Sortu, gözaltına alınanlar arasında iki eski mahkum Antton Lopez Ruiz ve Oihana Garmendia'nın da bulunduğunu duyurdu.

Gözaltına alınanların başkent Madrid'de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

"Madrid komandolarının" üyesi Penalba

Carmen adıyla bilinen ve 1980'lerdeki kanlı saldırılardan sorumlu "Madrid komandolarının" üyesi Penalba, dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla, 1999'da Fransa'da gözaltına alınmıştı. ETA adına, 1989 ve 1999'daki barış müzakerelerine katılan Penalba, kasım ayında 59 yaşında kanserden hayatını kaybetmişti.

İspanya'nın kuzeyi ve güney Fransa'da bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı mücadele veren ve 800'den fazla insanı öldürmekle suçlanan ETA, Nisan 2017'de silah bıraktığını duyurmuştu. ETA, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor.