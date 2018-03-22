Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump basın mensuplarına, üzerinde Suudi Arabistan’a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların olduğu karton bir panoyu gösterdi. Terörle mücadele konusunda ortak bir mutabakat üzerinde çalıştıklarını ifade eden Trump, “Terörizmin finansmanına karşı sıfır toleransımız var ve S. Arabistan bu konuda oldukça fazla gayret gösteriyor” dedi. İran’la ilgili bir soruya cevap veren Trump, bu ülkenin adımlarının bölgeye “zarar verdiğini” ve bunların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Diğer yandan iki ülke arasındaki görüşmelerin vazgeçilmez ismi olan Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in ziyaret boyunca tüm görüşmelere katıldığı bilgisi Amerikan medyasında yer aldı. Bir süredir ABD ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkilerde kilit rol oynayan Selman’ın Beyaz Saray ziyaretinin ikili ve bölgesel ilişkilerde yeni bir eşik olabileceği yorumları yapılıyor. 32 yaşındaki Veliaht Prens, ABD’de kalacağı üç hafta boyunca, New York, Teksas, San Francisco ve Los Angeles temaslarda bulunacak.