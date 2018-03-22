Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova’nın PYD/YPG konusunda 'terörist' ifadesine Kremlin yönetimine yakınlığı ile bilinen Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede dile getirildi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Rusya’nın Türkiye tarafından yürütülen “Zeytin dalı” harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde normal yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı ifade edildi.

Haberde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadesiyle PYD/YPG baskısı nedeniyle 1.5 milyon Suriyelinin evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Haberde "Ama bu tür oluşumların sonu her zaman hüsran olmuştur. Tıpkı 17’ci yüzyılda İngiliz ve Fransızların Amerika’yı İspanyollardan ele geçirmek için Karayip Denizinde Tartuga korsanlarını çıkardıkları gibi. Bunların adı üzerinde korsan” denildi.