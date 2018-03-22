Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığının  açıklamasında, mahkeme tarafından Adem Abdullah Muhammed isimli Nijeryalı hakkında verilen idam cezasının bugün Cidde kentinde infaz edildiği belirtildi.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijerya uyruklu kişi  hakkında soruşturma yapıldığı aktarılan açıklamada, söz onusu kişinin suçlu  bulunması sonucu mahkemeye sevk edildiği ifade edildi.
 
KRAL MAKAMINDAN İNFAZ EMRİ
 
İlgili mahkemenin, hakkındaki suçun ispatı üzerine Muhammed'in idamına  hükmettiğine işaret edilen açıklamada, mahkemenin verdiği idam kararının yüksek  yargı tarafından da teyit edildikten sonra Kraliyet makamından "infaz emrinin" verildiği kaydedildi.
 
Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve  ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen her  yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanıyor.
 