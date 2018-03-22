Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çipras-Putin telefon görüşmesiyle ilgili detayları diplomatik kaynaklardan öğrenen Rusya’daki Vzglad gazetesi, ikili temasta Türkiye’nin de gündeme geldiğini duyurdu.

PUTİN TELEFONDA YANIT VERMEDİ

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras'ın Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin’e anlattığı ortaya çıktı. Rus basınına göre, Çipras'ın sözleri üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt yerine Çipras’a “Buyurun, Moskova’yı ziyaret edin konuşalım” dedi.

Çipras ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında resmi açıklama yapan Kremlin Sarayı ise Türkiye’nin adını vermeden “Görüşmede Akdeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alınmıştır” dedi. hürriyet