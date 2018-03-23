Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lighthizer, ABD Senatosu Finans Komitesi'nde düzenlenen oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin 23 Mart itibarıyla ithal çelik ve alüminyuma uygulamaya başlayacağı ek gümrük vergilerinin en azından ilk başta bazı ülkeleri kapsamayacağını kaydeden Lighthizer, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye de muafiyet tanınacağını söyledi.

ABD'nin ithalatının yarısı gümrük vergilerinden muaf olacak

Bu ülkelerin, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının yarısına yakınını veya daha fazlasını karşılaması dikkati çekti.

AA muhabirinin IHS Global Trade Atlas’tan derlediği 2017 ithalat rakamlarına göre, ABD'ye en fazla çelik satan ülkeleri, Kanada (yüzde 16), Brezilya (yüzde 13), Güney Kore (yüzde 10), Meksika ve Rusya (yüzde 9), Türkiye (yüzde 7), Japonya (yüzde 5), Tayvan (yüzde 4), Almanya (yüzde 3) ve Hindistan (yüzde 2) oluşturuyor.

Alüminyumda ise Kanada yüzde 56 ile ABD’nin ithalatının yarısından fazlasını tek başına üstleniyor. Diğer önemli tedarikçi ülkeleri ise Rusya (yüzde 8), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 7) ve Çin (yüzde 6) oluşturuyor.

AB'nin zaferi olarak değerlendirildi

Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle söz konusu gümrük vergilerinden muaf tutulacağı bildirilmişti.

Trump ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ı çelik ve alüminyuma yönelik tarifelere yönelik alternatif arayan ülkelerle müzakere etmek için görevlendirmişti.

Gelen talepler üzerine AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye de muafiyet tanınmasına karar verilmesi özellikle AB için önemli bir zafer olarak değerlendirildi.

AB liderleri, ülkelerin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinden muaf tutulmaması halinde ABD'nin birçok ürününe misilleme yapılacağını açıklamıştı.