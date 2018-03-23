Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarkozy, iki gün süren ve hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan gözaltı süreci sonrasında, TF1 kanalının canlı yayınına katılarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kendisine karşı somut bir kanıtın öne sürülmediğini ve sadece kin ile karşı karşıya olduğunu savunan Sarkozy, "Çok derinden yaralandım. Kendim için değil, ülkem adına. Hedefte Fransa var, Cumhurbaşkanlığı makamı var. Benim için siyaset sona erdi fakat Fransa asla bitmeyecek. Fransızların onlara ihanet ettiğim düşüncesinde olmalarını asla kabul etmeyeceğim." dedi.

Sarkozy, 2011 yılında Libya'ya askeri harekatı düzenleyen uluslararası koalisyonu idare ettiğini anımsatarak, harekatın 8 ay sürdüğünü ve Kaddafi'nin ekim ayında öldürüldüğünü bildirdi. Sarkozy, tüm iddiaların Kaddafi ve adamları tarafından askeri harekat sonrası gündeme getirildiğini ileri sürdü. Sarkozy hakkındaki iddiaları ortaya atan Mediapart internet sitesi bu açıklamaya yanıt olarak 2007 yılında kendisine çanta dolusu para verildiğine dair yayınları yeniden gündeme getirdi.

Sarkozy yayında mahkeme tarafından kendisine Libya, Mısır, Tunus ve Güney Afrika'ya seyahat yasağı ve 5 kişi ile görüşmeme kararı bildirildiğini açıkladı.

İletişim yasağı konulan 5 kişinin, Sarkozy'nin yakın ekibinde yer alan eski Bakanlar Brice Hortefeux ve Claude Gueant, eski İstihbarat Müdürü Bernard Squarcini, işadamı Alexandre Djouhri ve "Fransa'nın Ortadoğu ülkeleri ile gerçekleştirdiği askeri malzeme ve silah satışı anlaşmalarının kara kutusu" olarak bilinen, Lübnan asıllı, Maruni Kilisesi'nin önde gelenlerinden işadamı Ziad Takieddine olduğu belirlendi.

İş adamı Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini söylemişti. Bu ifadeler, eski Libya Askeri İstihbarat Birimi Direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.

Devrik Libya Lideri Kaddafi, öldürülmeden kısa süre önce yayınlanan bir röportajında, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadesini kullanmıştı.

Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, salı günü sabah saatlerinde Paris'te gözaltına alınmış, 30 saate yakın gözaltı sürecinin ardından hakkında, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.