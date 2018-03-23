Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S&P'den yapılan açıklamada, Fed'in bu sene 3 faiz artırma beklentisine karşın, ekonomik görünümün kısa dönemde güçlendiğine işaret edilerek, bankanın bu sene toplam 3 yerine 4 faiz artışı yapmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, hane halkı ile iş yeri harcamalarının artığına ve iş gücü talebinin sağlam kaldığına dikkat çekilerek, iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik faaliyetlerdeki artış nedeniyle enflasyonun da Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyeye yaklaştığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün sona eren toplantısının ardından FOMC üyelerinin bazılarının Fed'in bu sene 3 veya daha fazla faiz artışı olasılığını göz önüne aldığına değinilen açıklamada, S&P'nin ise Fed'in faiz artışını hızlandırarak bu sene toplam 4 faiz artırımı yapmasını öngördüğü kaydedildi.

FOMC'nin dün sona eren iki günlük mart ayı toplantısının ardından, Fed politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığına çıkarmıştı.

Böylece bu seneki ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, Aralık 2015'ten bu yana 6'ncı kez faiz oranını yükseltmişti.