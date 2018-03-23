Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ABD Başkandı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Trump’a “Sınırımızda terör oluşumuna izin vermeyiz. Menbiç’te karşımıza çıkmayın” mesajını verdi. Görüşme sonrası ilk açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, "NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır" dedi. Bir süre sonra Beyaz Saray’dan ikili görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Kalın’ın açıklamasındaki aynı ifadeler kullanıldı.

Dün Trump’ın Erdoğan’la görüşmesinin öncesinde ABD’de dikkat çekici hamleler yapıldı. İlk olarak Erdoğan’ın 11 korumasıyla ilgili dava düşürüldü. Ardından da Trump, Türkiye’ye karşı yaptırımlarda kullanılacak bütçe teklifini geri çekti. Bu gelişmelerin ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump’ın yumuşak tavrı dikkat çekiciydi.

Öte yandan Türkiye’nin açıklamalarının ardından paniğe kapılan Menbiç’teki ABD’li subayların Afrin’de bozguna uğrayan PKK elebaşlarıyla toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.

KANDİL’E DE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanımızın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözü Sincar için de Kandil için de YPG / PKK’nın olduğu her yer için geçerli. Bunun ne zaman, nasıl olacağı konusunu gerekli birimler değerlendiriyor ve operasyon için herkes hazır” dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusunda terör koridorunu kesmeye yönelik Irak’a kadar uzanan bir harekatın öngörülüp görülmediğine ilişkin soruya, “ABD ile görüşülen Menbiç modeli uygulanırsa buna gerek kalmaz. Menbiç ya da diğer bölgelerde uygulanmazsa Türkiye’ye yönelik terör tehdidi göz önünde bulundurulur. Eğer bu plan uygulanmazsa yapılması gereken tek şey var; teröristlerin burada yok edilmesi” karşılığını verdi. Afrin’de bundan sonraki aşama ve Türkiye’nin desteği konusunda bilgi veren Çavuşoğlu “Fırat Kalkanı bölgesinde şartlar oluştuktan sonra geçen haftaya kadar Türkiye’den 132 bin Suriyeli kardeşimiz, Suriye içinden de 150 bin civarında kişi döndü. Afrin bölgesine de Suriyeli kardeşlerimiz dönebilecekler. Her zaman söylediğimiz gibi Afrin Afrinlilerindir. Bunu destekliyoruz ve bölgeyi Afrinliler yönetecek” diye konuştu.