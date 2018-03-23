Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azez’de düzenlenen ve Kürt temsilcilerin de katıldığı toplantıda, 7 yönetim bölgesinden oluşan Afrin’de halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin verilmesini sağlayacak mahallî yönetim meclislerinin oluşturulması ele alındı. “Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin, devrimin bağrına geri döndü” diyen Suriye Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatap, “Toplantının hedefi, bölge sahiplerinin Afrin’e geri dönmesi için gerekli tedbirleri almak. Afrin halkına hizmet için acil konsey oluşturulacak” dedi. Maari Belediye Başkanı Fuat Abbas ise, “Biz Halep’in kuzey kesimindeki yerleşim bölgelerinin mahallî meclisleri olarak Kürtleri Suriye toplumunun bir parçası olarak görüyoruz. Arap, Kürt ve Türkmenler arasında hiçbir fark gözetmiyoruz. Hepimiz Suriye’nin evlatlarıyız. Maari mahallî idaresi olarak Afrin’e her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.