Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezüella ile İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturduğu öne sürülen ve hakkında 34 sayfalık iddianame hazırlanan Sadr’ın, Amerikan finans sistemini kullanarak 115 milyon doları Venezüella’daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak illegal bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldiği öne sürüldü. İranlı iş adamı, Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla’nın da yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 yıl hapisle yargılanacak.