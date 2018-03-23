Venezüella ile İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturduğu öne sürülen ve hakkında 34 sayfalık iddianame hazırlanan Sadr’ın, Amerikan finans sistemini kullanarak 115 milyon doları Venezüella’daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak illegal bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldiği öne sürüldü. İranlı iş adamı, Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla’nın da yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 yıl hapisle yargılanacak.
ABD, İranlı iş adamını tutukladı
23.03.2018 - 08:03 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı.
Etiketler : abd,iran,
552013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/552013.aspx
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