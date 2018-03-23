Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliği kutsal kente taşıma kararının üzerinden geçen 106 günde (6 Aralık 2017) İsrail güçleri, 562 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Filistin Esirler Heyeti Çalışma ve Belgeleme Birim Başkanı Abdunnasır Fervane, “Gözaltılar Batı Şeria’da yer alan bütün şehirlere uzadı. 562 çocuk gözaltına alındı ve bir kısmı daha sonra serbest bırakıldı. Ancak gözaltına alınan çocukların tamamının fiziksel, psikolojik olarak sert muameleye maruz kaldı” dedi. İsrail hapishanelerinde 450’si idari tutuklu, 12’si milletvekili, 300’den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.