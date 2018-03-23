ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliği kutsal kente taşıma kararının üzerinden geçen 106 günde (6 Aralık 2017) İsrail güçleri, 562 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Filistin Esirler Heyeti Çalışma ve Belgeleme Birim Başkanı Abdunnasır Fervane, “Gözaltılar Batı Şeria’da yer alan bütün şehirlere uzadı. 562 çocuk gözaltına alındı ve bir kısmı daha sonra serbest bırakıldı. Ancak gözaltına alınan çocukların tamamının fiziksel, psikolojik olarak sert muameleye maruz kaldı” dedi. İsrail hapishanelerinde 450’si idari tutuklu, 12’si milletvekili, 300’den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
İsrail, 106 günde 562 çocuğu gözaltına aldı
23.03.2018 - 08:07 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de “gazeteciler gözaltına alınıyor” diye tepki gösteren Batı dünyası, İsrail’in çocukları gözaltına almasına ise sesini çıkarmıyor.
Etiketler : israil,filistin,
552014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/552014.aspx
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