Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı yakın ekip arkadaşlarına bir yenisini daha ekledi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ın görevine son verdi. Kritik değişimi Twitter hesabından duyuran Trump, McMaster’ın yerine John Bolton’ın (69) getirildiğini açıkladı.

Bolton, İran ve Kuzey Kore’ye karşı askeri gücün kullanılması gerektiğini, Rusya’ya karşı ise daha sert önlemler alınması gerektiğini düşünen bir isim. George W. Bush döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Bolton, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalini de savunmuştu. Bolton, Trump’ın 14 ay süreli başkanlığında, göreve gelen 3’üncü Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak.





'SIRADAKİ' DENİLİYORDU

Trump'ın görevden aldığı McMaster’ın kovulacağı konuşuluyor ve sıradaki olacağı değerlendiriliyordu.

ABD basınında McMaster'ın görevinden alınacağına dair çıkan haberlere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Herbert Raymond McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.





Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etmiş, yerine Korgeneral McMaster getirilmişti.

McMaster'ın yerine atanacak Bolton ise 2005-2006 döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

ABD basınında, 9 Nisan'da görevi devralması beklenen John Bolton'ın dış politika konularını görüşmek için Trump ile sıkça buluştuğu belirtiliyor. İkilinin dün Beyaz Saray'da özel bir görüşme gerçekleştirdiği de ifade ediliyor.