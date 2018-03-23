Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da ülkenin güneyindeki AuTrebes kasabasında, silahlı bir saldırgan bir süpermarketteki kişileri rehine aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise söz konusu süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

Saldırgan bütün rehineleri serbest bırakmasının ardından Fransız polisi tarafından öldürüldü.

AFP'ye konuşan Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı, bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Fransız l'Express gazetesinin haberinin ulaştığı kaynaklara göre Fransız polisi süpermarketin çevresini sardı. Aude Valiliği Twitter'dan bölge halkına yanlış bilgi yaymama ve polisin işini kolaylaştırma çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe olayın "çok ciddi" olduğunu duyurdu. Philippe olayın bir terör saldırısı gibi gözüktüğünü ve rehineleri kurtarma operasyonunun henüz sonlanmadığını söyledi.

AFP: MARKETTE 2 KİŞİ, DİĞER SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Trebes Belediye Başkanı BFM TV'ye yaptığı açıklamada rehine alma eyleminde 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters'e konuşan polis kaynağı ise markette 8 rehinenin olduğunu söyledi. AFP polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen kişilerden birinin markette çalışan kasap olduğu iddia ediliyor.

Yerel polis şefi Jean-Valery Lettermann "Maalesef 1 kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz. Ancak alana kontrol etmesi için doktor getiremiyoruz" dedi. Yerel medya süpermarketteki rehinelerin saldırganın elinden kaçıp kurtulduğunu duyurdu.

BFM TV'ye göre markette şu anda sadece saldırgan ve bir polis memuru bulunuyor.

REHİNE KRİZİ ÖNCESİNDE POLİSE ATEŞ AÇTI

Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladı. Bu olayın da Fas uyruklu olduğu açıklanan saldırgan tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor.

Süpermarkette rehine krizinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olması durumunda bu, geçen sene mayıs ayında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzleşmesi gereken ilk terör vakası olacak.