Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda tek bir sivilin burnu bile kanamazken, Türkiye'yi "endişeliyiz" diye eleştiren ABD, Rakka'da sivilleri katletti. Rakka'nın kuzeyindeki Maari Okulu yakınlarında koalisyon uçakları tarafından yapılan bombardımanda bir evin enkazından 38 sivilin cesedine ulaşıldı. Suriye'de ikinci katliam İdlib'te gerçekleştirdi. İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Harem ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 42 sivil hayatını kaybetti, 72 sivil ise yaralandı. Suriyeli muhaliflere ait uçak gözlem evi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Harem ilçesine saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı. Üçüncü katliamı ise rejim güçleri gerçekleştirdi. Abluka altında bulunan ve yoğun bir şekilde bombalanan başkent Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta'da rejim uçakları bir sığınağı bombaladı. Bu saldırıda 37 sivil yanarak hayatını kaybetti. Öte yandan rejim askerlerinin Doğu Guta'nın Haresta ilçesi sınırlarına ulaşmasının ardından taraflar bölgenin tahliyesi için anlaşmaya varmıştı. Önceki gün yola çıkan askeri muhalifler ve sivilleri taşıyan 30 otobüsten oluşan ilk konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına geldi. İlk konvoyda 612'si çocuk 412'si kadın 1908 kişinin olduğu öğrenildi. Anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkarılması planlanıyor.