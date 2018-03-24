Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD, Ankara'dan gelen tepkiler üzerine sürpriz hamleler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gece ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Washington'dan "Erdoğan'ın 11 korumasıyla ilgili dava düşürüldü" haberi geldi. Ardından Türkiye'ye yaptırımlarda kullanılacak bütçe teklifi geri çekildi. Peş peşe gelen haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı. Trump'ın, rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster'dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği ve McMaster'ın da bunu kabul ettiği açıklandı. McMaster'ın yerine ilginç bir isim atandı: John Bolton. Trump'ın başkan seçildikten sonra 14 ayda Ulusal Güvenlik Danışmanı koltuğuna oturacak 3. isim Bolton, 14 Mart'ta Fox News'e verdiği demeçte, ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye ile DEAŞ mücadelesinde iş birliği yaptığı YPG arasında kalmasını, önemli ölçüde Washington’un net bir stratejisi olmamasına bağlamıştı.



"YPG MARKSİST" DEDİ

Daha önce ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Bolton, DEAŞ’ın ortadan kalkmasına rağmen Suriye’deki karmaşanın bitmediğini ve bunun Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesi ihtimalini beraberinde getirdiğini kaydetti. Bolton, “Korkarım ki Obama’nın son döneminde ve Trump yönetiminde de şu ana kadar Amerikan menfaatlerini korumak ve NATO müttefikimiz Türkiye ile DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok. Ancak yeterince dikkate almadığımız şey, bu Kürt güçlerin Türkiye’nin on yıllardır mücadele ettiği Türkiye’deki Marksist bir grubun müttefiki olmasıydı” ifadelerini kullandı. “Şahin” olarak adlandırılan “savaş yanlısı” siyasetçilerden biri olan Bolton, ABD’de savaş yanlısı çağrıları ve İslamofobik söylemleriyle öne çıkan isim olarak biliniyor. Trump’ın İran konusundaki politikasını destekleyen Bolton, Barack Obama döneminde yapılan İran nükleer anlaşmasının en sıkı karşıtlarından biri olarak öne çıkıyor. ABD’nin İran’la yapılan anlaşmadan bir an önce çekilmesi gerektiği fikriyle yetinmeyen Bolton, İran’ı durdurmak için “İran'ı bombalamayı” düşünüyor.



“ANKARA İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bir gazetecinin, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sizin açıklamalarınız üzerine Menbiç konusunda bir anlaşma değil ancak bir anlayış olduğunu söyledi. Bir anlayış var mı, varsa açıklayabilir misiniz?" sorusuna verdiği cevapta, "Size Türk hükümeti ile yaptığımız görüşmelerin sürmekte olduğunu söyleyebilirim. Bu görüşmelere şu anda sonuçlandırılmadı ve Türk hükümeti ile yaptığımız görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

TIllerson veda etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına veda etti. Tillerson çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada dürüstlük vurgusu yaparak, "En değerli varlığınız dürüstlük. Bu sizlere sonradan verilmiş bir değer değil, doğuştan gelen bir değer. En değerli varlığınız olan dürüstlüğünüzü ve insanlık onurunuzu asla kaybetmeyin" dedi. Sözü başkent Washington'a getirerek

"Burası çok kötü niyetli bir kent olabilir ancak siz bunun bir parçası olmak zorunda değilsiniz" diyen Tillerson'ın bu sözleri çalışanlar tarafından alkışlandı. Konuşmasını "Her nasıl bir kişi olacağımızı, başkalarına nasıl muamele edeceğimizi ve başkalarının bize nasıl muamele edeceğini seçme hakkına sahibiz" diyerek bitiren Tillerson, bakanlık çalışanları ile tokalaşarak veda etti. Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirilmişti.