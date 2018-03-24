ABD Kongresinde Senato ve Temsilciler Meclisi ayağında 16 kongre üyesiyle çok verimli görüşmeler yaptıklarını anlatan Bozkır, "ABD'de Zeytin Dalı Harekâtı'nın çok da iyi anlaşılamadığını müşahede ettik. Bu noktada hem harekâtın amaçları hem de DEAŞ'la mücadele bağlamında anlattıklarımız, muhataplarımızda ciddi tesir meydana getirdi. ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili Türkiye şikayetlerini net ifadelerle kongre üyelerine iletti. ABD, Afrin sonrası PYD'nin yanında 'DEAŞ'a karşı mücadelede veriyorum' görüntüsünü değiştirmek zorunda kalacak. Başarılı operasyonumuz ABD Kongresi üyelerinde de şaşırttı’ dedi.
Kartlar yeniden dağıtılacak
24.03.2018 - 03:45 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Kongresinde temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Türkiye'nin Afrin operasyonunda gösterdiği net başarı, bölgedeki kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır" dedi.
Etiketler : volkan bozkır,
552208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/552208.aspx
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