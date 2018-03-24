Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Kongresinde Senato ve Temsilciler Meclisi ayağında 16 kongre üyesiyle çok verimli görüşmeler yaptıklarını anlatan Bozkır, "ABD'de Zeytin Dalı Harekâtı'nın çok da iyi anlaşılamadığını müşahede ettik. Bu noktada hem harekâtın amaçları hem de DEAŞ'la mücadele bağlamında anlattıklarımız, muhataplarımızda ciddi tesir meydana getirdi. ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili Türkiye şikayetlerini net ifadelerle kongre üyelerine iletti. ABD, Afrin sonrası PYD'nin yanında 'DEAŞ'a karşı mücadelede veriyorum' görüntüsünü değiştirmek zorunda kalacak. Başarılı operasyonumuz ABD Kongresi üyelerinde de şaşırttı’ dedi.