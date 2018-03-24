Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir kaynak, üç bin mahkumun yeni bir müzakere sürecinin bir parçası olarak grup tarafından devredileceğini bildirdi. Bu da silahlı grubun savaşçısının ve Duma kentinin hükümetin kendisiyle uzlaştığını muhtemelen görmesini sağlayacak bir süreç olacak.



Cey-şül İslam tarafından tutuklanan ve bu kadar çok sivillerden oluşan esirin, tamamen Suriye rejimi askerlerinden değil, çoğunluğu dini azınlıklar, hükümet birliklerinin aile üyeleri ya da hükümet sempatizanlarından oluştuğu söyleniyor.



ONLARCA SİVİL YANARAK CAN VERDİ



Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda dün 37 sivil yanarak hayatını kaybetti.



Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı tamamen ele geçirmek için 19 Şubat'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırmış, 3 Mart'ta kara operasyonu başlatmıştı.



Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esad güçlerinin Doğu Guta'da bazı bölgeleri ele geçirmesiyle on binlerce kişinin rejim bölgesine göç ederken, akıbetleri bilinmiyor.



Tahliye sonucu Haresta ilçesinden ayrılanların sayısı, 612'si çocuk 412'si kadın 1908 kişiye ulaştı. Konvoyda yer alan hamile bir kadının yolculuk sırasında doğum yaptığı ve sağlık durumu kötü olan bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.



Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu)



Bu örgüt Doğu Guta'daki en güçlü grup olmakta birikte İslam Ordusu'nun Suudi Arabistan'ın desteğiyle kurulduğu belirtiliyordu.



2011'de Zehran Alluş tarafından kuruldu. Alluş, Aralık 2015'te Doğu Guta'da bir toplantı sırasında hava saldırısıyla öldürüldü.



Başlangıçta Liva el-İslam adıyla bilinen örgüt, 2013 yılında birkaç örgütün daha kendilerine katılmasıyla İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam) adını almıştı.



Hükümet güçleriyle girilen çatışmalar sonucu Doğu Guta'nın boyutu küçülürken İslam Ordusu kuşatma altındaki bölgenin en büyük kısmı olan Duma'yı kontrolü altına aldı. Bunun yanı sıra güneydeki El Marj semti de örgütün elinde bulunuyor.