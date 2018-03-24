Son dakika haberi: Mısır'da patlama oldu! Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan bir otelin yakınlarında patlama oldu. Çok şiddetli olduğu belirtilen patlamada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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Son Dakika: Mısır'da şiddetli patlama! (Mısır patlama, ölü yaralı var mı?)
24.03.2018 - 13:21 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Mısır İskenderiye'de bir otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Son dakika haberi: Mısır'da patlama oldu! Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan bir otelin yakınlarında patlama oldu. Çok şiddetli olduğu belirtilen patlamada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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