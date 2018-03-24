Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Mısır'da patlama oldu! Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan bir otelin yakınlarında patlama oldu. Çok şiddetli olduğu belirtilen patlamada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



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