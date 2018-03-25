Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in bütün köylerinde denetimin sağlandığını açıkladı. 49 askerin şehit olduğu, 3 bin 733 teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyon kapsamında güvenlik güçleri, PKK/YPG’li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, mayın ve bubi tuzaklarının tespit ve imhası için arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kampları tesis ediyor.



SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Afrin’de insani yardım çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Bölge halkının ihtiyaçlarının tespit edildiğini, acil ihtiyaçların hemen bölgeye ulaştırıldığını dile getiren Kınık, “Kızılay’ın, diğer sivil toplum kuruluşlarının, AFAD koordinasyonunda bölgeye bir seferberlik başlattığını söyleyebilirim” diye konuştu. Kızılay olarak mobil mutfak ve mobil ekmek fırınını hizmete soktuklarını bildiren Kınık, “5 bin öğünlük yemek dağıtılıyor. Bunu günde iki sefer yapabilecek durumdayız” dedi. Afrin merkezinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan mobil aşevinde ise günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Afrinli siviller, kendilerini teröristlerden kurtardıktan sonra sıcak yemek ikramında bulunan askerlere teşekkür etti.



HARAÇTAN KURTULDULAR

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında oldukları dönemde Azez’den İdlib’e giderken Afrin’den geçen ve bu sebepleteröristlere yüklü miktarda para ödemek zorunda kalan sürücüler ücretsiz ve huzurlu yolculuğun tadını çıkarıyor. Teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere sığınmak zorunda kalanlar evlerine dönenlerden İbrahim Ugla, “Teröristlerden neler çektiğimizi bir Allah biliyor. Çok acılar çektik ve kimse bizim sesimizi duymadı. Yaklaşık iki ay öncede Azez’e geldik ve burada mahsur kaldık. Şimdi yollar açıldı ve evimize dönüyoruz çok şükür. Önceden yolu kullandığımızda büyük araçlar için 1000, küçükler için de 500 dolar fidye isterlerdi. Tarlanı ekmek için de 2 bin Suriye lirası ödemen gerekiyor. Allah’a şükürler olsun bunlardan kurtulduk. Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz bizi bu zulümden kurtardılar” dedi.

ÖSO ve Türk ordusu bizim topraklarımızı da kurtarsın

Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği Tel Rifat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekâtıyla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi. TSK görüntüleri twitter hesabından paylaştı.

ÖSO’ya bağlı Tel Rifat kökenli yaklaşık 400 savaşçı ile çok sayıda sivil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtının Tel Rifat ilçesini de kapsaması talebiyle Siccu-Azez yolunu kapattı. Tel Rifat’a yakın bir noktada, YPG/PKK aleyhine sloganlar atan ve topraklarını geri almak istediklerini haykıran topluluk, harekâtın genişlemesini istedi. TSK ve bölgedeki asayiş unsurlarının ikna çabaları sonucu, topluluk bir süre sonra olaysız dağıldı. YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin’den güneydoğuya doğru yayılmıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rifat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı. Tel Rifatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı.