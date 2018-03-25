Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moderatörlüğünü Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes’ın yaptığı panele katılan isimler arasında yer alan eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Josipovic, Türkiye olmadan AB’nin eksik kaldığını söyledi. Hırvatistan’ın AB ile görüşmelere Türkiye ile aynı zamanda başladığını hatırlatan Josipovic, şu anda AB’nin üyesi olmaktan yaşadıkları memnuniyeti aktardı. Josipovic, “AB aslında bir ekonomi projesi değil, bir barış projesi olarak kuruldu. Bizim için AB’ye üye olmak güvende olmak demek. Kendini koruyabilen bir birlik içinde olmak demek. Biz AB’nin genişlemesine de barış, güvenlik açısından bakıyoruz. Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Türkiye olmadan AB eksik kalıyor” diye konuştu. Panele katılan Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ise, İngiltere’nin AB içinde Türkiye’nin çıkarlarını her zaman gözeten bir dost ülke olduğunu söyledi. Chilcott, “Bundan sonra İngiltere, AB içinde olmayacak ama Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden rayına oturacağına inanıyorum. Türkiye, İngiltere için çok önemli bir stratejik ortak olmaya devam edecek. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan meseleleri çok iyi anlıyoruz. Birçok alanda ortak çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.