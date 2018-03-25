Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail yerel basınının, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, "Batı Şeria ve Gazze'de İsrail özel birliklerinin, keskin nişancıların sayısının arttırılacağı, bazı bölgelere toprak setler oluşturulacağı ve gösterilere müdahale edecek birimlerin yerleştirileceği" aktarıldı.

Haberlerde, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, "Büyük Dönüş" gösterisi çağrısı yapan "Hamas'a bağlı" olduğunu iddia ettiği gruplara karşı hazırlık talimatı verdiği aktarıldı.

"İsrail insanları korkutmaya çalışıyor"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik gerginliği tırmandırma adımları atarak ve direnişin mevzilerini hedef alarak, 'Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü'nü başarısızlığa uğratmak için ." ifadesini kullandı.

Saldırının, "Filistin halkının düşmanın planlarını altüst etme ve haklarını geri alma konusundaki ısrarı nedeniyle İsrail'in yaşadığı krizin bir yansıması" olduğunu kaydeden Berhum, İsrail'in, Filistinlilerin iradesini ve direnişini kırma çabalarının başarılı olamayacağını vurguladı.

Filistinli grupların çağrısıyla 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş" yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor.