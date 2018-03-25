Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralananlar Cerablus'taki hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Cerablus ilçesinde, 7 Mart'ta yine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.