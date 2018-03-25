Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralananlar Cerablus'taki hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Cerablus ilçesinde, 7 Mart'ta yine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.
Cerablus'ta bombalı saldırı: 13 yaralı
25.03.2018 - 15:09 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : cerablus,suriye,
552427 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/552427.aspx
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