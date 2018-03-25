Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lisenin bulunduğu Burin beldesi sakinlerinden Hitam en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir grup Yahudi yerleşimciyle okula baskın yaptığını söyledi. Askerlerin baskın sırasında plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirten Neccar, iki öğrencinin plastik mermi ile yaralandığını aktardı. Neccar, "Okul, 8 dönüm arazisine el konulma kararı çıktığından bu yana neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor." dedi.

İsrail, 55 dönümlük okul arazisinin 8 dönümüne el koyma kararını bir hafta önce Burin Belediye Meclisi ile okul idaresine iletmişti.