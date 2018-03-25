Bağımsızlık yanlıları, İspanya'nın iadesini istediği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınarak bir hapishaneye nakledilmesi üzerine bölge kentlerinde gösteri düzenlenmeye başladı.
KATALANLAR SOKAĞA İNDİ
Karar sonrası bağımsızlık yanlısı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce ayrılıkçı, Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokağa çıktı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Göstericiler Barselona'da, merkezi hükümetin kontrolü altındaki özerk yönetim binasına doğru yürüyüşe geçti. Hükümet binası yakınında polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.
PUİGDEMONT GÖZALTINDA
Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bugün öğle saatlerinde Almanya'da gözaltına alınmış ve Kiel yakınlarında bulunan Neumünster kentindeki cezaevine götürülmüştü.