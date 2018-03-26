Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Sigmar Gabriel, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’yla, Suriye’nin kuzeyinde bir koridor oluşturmak isteyen ABD’ye mesaj verdiğini belirtti. Der Tagesspiegel gazetesi için Afrin operasyonunu ve Türkiye - Batı ilişkilerini yazan Gabriel, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte makaleden dikkat çeken satırlar:

Türkiye, Suriye’deki harekât için yüksek bir bedel ödemeye hazır: Artık Batı’ya bağlanmamak.

Afrin’e yapılan askeri müdahale, ABD’ye açık bir mesajdır: Suriye’deki savaş sonrası düzen Türkiye’nin onayı olmadan gerçekleşmemeli.



ABD KIŞKIRTTI

PKK ile YPG arasındaki ilişki sadece ideolojik ve sembolik değil. Türkiye, PKK’dan duyduğu endişelerde haklı.

ABD, terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede YPG ve PYD’yi silahlandırıp Suriye’nin kuzeyinde bir PKK yapılaşmasına izin vererek Türkiye’yi kışkırttı. Türkiye’nin bu durumu kabullenmesi mümkün değil. Bu sebeple askerî mücadele sürecek. Türkiye, terör örgütlerinin üstünlüğüyle kurulacak muhtemel bir (PKK) devletine hiçbir zaman izin vermeyecektir. Gerekirse Rusya, İran ve Suriye’yi gözmezden gelip terör örgütlerine karşı mücadeleyi yapacaktır.



FELAKET BİZİ BEKLİYOR

Türkiye, Batı’ya bağımlı olmak istemiyor. Bu sebeple ABD ile muhtemel bir krizin jeopolitik sonuçlarından da korkmuyor.

ABD, Türkiye ile olan ihtilafı ya kontrol edilebilir görüyor ya da Türkiye’nin jeostratejik önemini göz ardı ediyor. İlk tahmin bir hata olabilir. İkinci tahmin ise felaket sonuçlar doğuracaktır, özellikle de biz Avrupalılar için. Türkiye ile ilişkiler konusunda tüm Avrupa ülkelerinin yeni bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Bu iş, Rusya’ya karşı yapıldığı gibi başarısız kalan yaptırımlarla çözülemez. Türkiye, bu konuda endişe duymuyor.

Türkiye’nin izleyeceği özel bir yol, Batı’dan, Avrupa ve NATO’dan uzaklaşması bizim ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlar açısından çok daha büyük bir risk olur.