Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 53'e yükseldi, en az 10 kişiye de henüz ulaşılamadı.
Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenlerin dokuzu çocuk. Yerel basında hala iletişim kurulamayan kayıp kişiler olduğu ve ölü sayısının artabileceği endişesi dile getiriliyor.
Az önce duyuruldu: Ölü sayısı arttı
26.03.2018 - 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'da bir AVM'de çıkan yangında ölü sayısı 53'e yükseldi.
Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 53'e yükseldi, en az 10 kişiye de henüz ulaşılamadı.
Etiketler : rusya,avm,yangın,
552570 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/552570.aspx
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