Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 53'e yükseldi, en az 10 kişiye de henüz ulaşılamadı.



Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenlerin dokuzu çocuk. Yerel basında hala iletişim kurulamayan kayıp kişiler olduğu ve ölü sayısının artabileceği endişesi dile getiriliyor.