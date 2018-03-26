Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 43 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "illegal eylemlere karıştıkları" iddiasıyla 43 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli bulunuyor

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.