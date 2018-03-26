Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlı canlı yananlar arasında öğretmen Tatiana Darsalia da var.

Ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 64 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor. Zira bugün sabahtan bu yana ölü sayısı sürekli arttı.

Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları basınla paylaşıldı

Yerel medyadaki haberlere göre, yangın AVM'nin bir sinemanın da bulunduğu eğlence katında başladı.

Rus haber ajansı Tass, kurtarma ekiplerinin 100'ye yakın kişiyi tahliye etmeyi başardığını, 20 kişiyi ise içeriden sağ olarak çıkardığını duyurdu.

Yangında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları basında yer alamaya başladı.