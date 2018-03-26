Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in WTO temsilcisi Zhang Xiangchen, Cenevre'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolar değerindeki Çin mallarına, 1974 tarihli ticaret yasasının Section 301 adlı maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Zhang, "ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. WTO üyeleri Section 301 soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden WTO kurallarının kafesine hapsetmelidir" dedi.

Zhang, Section 301 uyarınca tek yanlı soruşturmaların temelde WTO kurallarına aykırı olduğunu söyledi ve Washington'un bir anlaşmazlık durumunda, lehinde bir WTO kararı olmadıkça bu maddeyi kullanmayacağını daha önceki bir WTO toplantısında taahhüt ettiğini söyledi.

Zhang, metni Reuters'e verilen açıklamasında, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için WTO kurallarını ve "başka gerekli yolları" kullanarak tepki göstereceğini söyledi.

''OMUZ OMUZA VERMELİYİZ''

"Tek yanlılık temelde WTO ile bağdaşmaz; tıpkı su ve ateş gibi. Açık denizde bir tekne alabora olursa hiç kimse boğulmaktan kurtulamaz. Birisinin tekneyi tahrip etmesini oturup seyretmemeliyiz. WTO kuşatma altındadır ve hepimiz omuz omuza vererek onu savunmalıyız."

Trump yönetimi, WTO'da yargıç atamalarını engellediği için ve örgütte geleneksel olarak tabu sayılan güvenlik nedenlerini, yeni çelik ve alüminyum vergileri kararına gerekçe yaptığı için bazı üyelerce zaten eleştiri altında.

Bir yetkili, toplantıya katılan ABD temsilcisinin ise, Section 301 soruşturmasına göre Çin'in uyguladığı teknoloji transferi politikalarının, Amerikan şirketlerinin her yıl milyarlarca dolar zararına yol açtığını söylediğini bildirdi.

ÇİN'İN WTO'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

ABD Cuma günü, Çin'i WTO'ya şikayet ederek, patent hırsızlığı ve lisans verme kurallarını kullanarak yabancı teknoloji sahipleri arasında farklı muamele yapmakla suçlamıştı.