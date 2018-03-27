Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekâtında önemli bir rol oynayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Tel Rifat operasyonu içinde hazır bir şekilde bekliyor. Afrin’den kaçan teröristlerin Tel Rifat ve Menbiç’e girdiği iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tel Rıfat’a yönelik operasyonun sinyalini vermişti. ÖSO gruplarından Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, Tel Rifat operasyonu için 10 bin savaşçının hazır olduğunu söyleyen Fehim İsa, “Afrin, insansız hava araçlarının da kullanılmasıyla harekâta güç kattı ve 7-8 ay sürecek denilen operasyon çok kolay tamamlandı. Bu operasyonun devamı gelirse, biz her yere gitmeye hazırız. Tel Rifat operasyonunun da çok kolay olacağını tahmin ediyorum, Hava şartları çok uygun. Gerekirse aynı anda Menbiç’e saldırma imkanımız da var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardımı ile iki operasyonu aynı anda açabiliriz” dedi.



IŞIK: ABD SÖZÜNDE DURMALI

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “ABD sözünde durursa Menbiç harekâtına gerek kalmayabilir” dedi. ABD, Menbiç konusunda daha önce bize PYD’nin buradan çıkarılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Bakan Işık, “Savunma bakanlığım döneminde hem eski Başkan Obama hem de şimdiki savunma bakanları bu sözü defalarca defa verdi. Bizzat bana verilen sözler devletin kayıtlarında var. ABD askerlerinin verdiği görüntüleri ben hayra yoruyorum; PYD’nin buradan çıkarılacağına yoruyorum. Sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu ilişkilerin yumuşamasını sağlar. Yerine getirilmezse Türkiye gereğini yapmak durumunda kalır” dedi.

TEL RİFATLILAR: TÜRKİYE GELSİN BİZİ DE YPG’DEN KURTARSIN

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rifat ilçesi sakinleri, kendi topraklarının da kurtarılması için bir araya geldi. Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında toplanan ve ellerinde Türk ile ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Tel Rifat'a genişletilmesi için çağrıda bulundu.