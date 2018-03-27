Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusu, Türkiye’nin operasyon sinyali verdiği Musul’un Sincar ilçesinden terör örgütü PKK’nın önceki gece çekildiğini iddia etti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15’inci Tugay’a bağlı birliklerin Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgedede kontrolü aldığını açıkladı. Merkezî hükûmetten yapılan açıklamada da “Irak ordusu Sincar’da kontrolü ele aldı” denildi. Ancak Irak ordu birliklerinin akşamdan itibaren Sincar’a gelmesine rağmen, HPG/PKK ilişkili YBŞ’nin hâlen bölgede olduğu ve teröristlerin tek sıra hâlinde beklediği görülüyor. Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ’ın Sincar’daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı. Türkiye, defalarca Irak merkezî hükûmetinden bölgedeki teröristlerin uzaklaştırılmasını istemişti. Bağdat’ın bu konuda adım atmaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Irak merkezî yönetimi PKK’yı temizlemezse, yeni bir Zeytin Dalı da Sincar’da olur” diye uyarıda bulunmuştu.