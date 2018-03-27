Irak ordusu, Türkiye’nin operasyon sinyali verdiği Musul’un Sincar ilçesinden terör örgütü PKK’nın önceki gece çekildiğini iddia etti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15’inci Tugay’a bağlı birliklerin Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgedede kontrolü aldığını açıkladı. Merkezî hükûmetten yapılan açıklamada da “Irak ordusu Sincar’da kontrolü ele aldı” denildi. Ancak Irak ordu birliklerinin akşamdan itibaren Sincar’a gelmesine rağmen, HPG/PKK ilişkili YBŞ’nin hâlen bölgede olduğu ve teröristlerin tek sıra hâlinde beklediği görülüyor. Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ’ın Sincar’daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı. Türkiye, defalarca Irak merkezî hükûmetinden bölgedeki teröristlerin uzaklaştırılmasını istemişti. Bağdat’ın bu konuda adım atmaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Irak merkezî yönetimi PKK’yı temizlemezse, yeni bir Zeytin Dalı da Sincar’da olur” diye uyarıda bulunmuştu.
PKK çekildi, Irak ordusu Sincar’da
27.03.2018 - 05:26 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 05:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak merkez hükûmetine bağlı askerlerin ağır silahlarla Sincar’a geldiği ve kontrolü ele aldığı açıklandı
Etiketler : sincar,pkk,ırak ordusu,
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