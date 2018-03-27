Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Rus ajan Sergey Skripal’ın İngiltere’de zehirlenmesiyle Moskova - Londra arasında başlayan kriz, bütün dünyaya yayılıyor. Geçtiğimiz hafta Brüksel’de yapılan AB zirvesinde liderlerin İngiltere’ye destek vereceğini açıklamasının ardından ilk adımlar dün geldi. Önce Polonya, Rusya Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak ülkesindeki Rus diplomatların sınırdışı edildiğini açıkladı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi için talimat verdi. ABD ayrıca Rusya’nın Seattle Konsolosluğu da kapatacak. ABD’nin ardından harekete geçen Almanya 4, Fransa 4, Çekya 3, Polonya, 4, Letonya 1 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. 14 AB üyesiyle birlikte hareket eden Kanada 4, Ukrayna ise 13 Rus diplomatı sınır dışı etti.



‘ÇİFTE AJAN’LA BAŞLADI

Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) eski albayı Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006’da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010’da Rusya ile ABD arasında yapılan casus takası ile serbest bırakıldı. Skripal’in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir hayat sürmeye başladığı belirtildi. Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü. Skripal, kızı Yulia ile birlikte 4 Mart’ta Salisbury’de bir restoran çıkışında sinir gazıyla zehirlenmiş olarak bulunmuştu. Baba-kızın yoğun bakımda tedavileri sürerken İngiltere, Rusya’yı suçlamış; Moskova yönetimi ise iddiaları reddetmişti. 23 diplomatı sınır dışı eden İngiltere konuyu Avrupa Birliği liderler zirvesine taşımıştı.