Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liberman yaptığı yazılı açıklamada “ABD Kongresi’nin İsrail’in füze savunma programı için rekor bir meblağı onayladığını duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018’de 705 milyon dolar” ifadelerine yer verdi. Çok katmanlı füze savunma sistemini geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Liberman, “Bize zarar vermeye çalışan düşmanlarımız geliştirdiğimiz tekniklere şaşıracak” ifadelerini kullandı. Liberman ayrıca, ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi başkanlığında Kongre’den bir heyetle bugün Kudüs’te bir araya gelerek, kendilerine teşekkürlerini ileteceğini kaydetti. Öte yandan İsrail, Demir Kubbe savunma sistemlerinin, el-Kassam Tugayları tarafından gelen bir roket saldırısı alarmı vermesi sebebiyle akşam Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir mevziyi bombaladı. İsrail makamları yaptıkları araştırmada füze saldırısı yapılmadığını tespit etti. Demir Kubbe savunma sistemlerini, el-Kassam Tugaylarının Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehrinde gerçekleştirdikleri yangın tatbikatı sebebiyle harekete geçirdiği ortaya çıktı.