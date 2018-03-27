Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜM BATI BİRLEŞTİ

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan diplomatik kriz büyüyor. ABD ve 14 AB üyesi ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından NATO bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

İRLANDA DA KERVANA KATILDI

Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da, bir Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov konu ile ilgili olarak , ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar." ifadesini kullanmıştı.