Mattis, ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) basın ofisini ziyaret  ederek başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden  görüşmeler olmak üzere birçok konuda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Mattis, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce Irak'ın kuzeyinde  yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün varlığına ilişkin açıklamalarda  bulundu.

Mattis konuya ilişkin, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında  yer alan Sincar'da PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABD  tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk'ü öldürdüler ve  PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin PKK unsurlarına yönelik Sincar bölgesinde düzenleyeceği  muhtemel bir operasyona ABD'nin destek olup olmayacağına ilişkin de Mattis,  gelecekteki operasyonlar hakkında bilgi vermeyeceğini söyledi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER KONUSUNDA İYİMSER

Türkiye'nin Afrin'de pozisyonlarını sağlamlaştırmaya devam ettiğini  aktaran Mattis, Menbiç'e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası  konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam  ettiğini ifade ederek, "Bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim. Daha önce de zor  zamanlarımız olmuştu." dedi.

Mattis, AA muhabirinin "Türkiye’nin Menbiç'te niyeti açık. Türkler  Menbiç'e girmek ve YPG unsurlarının ilçeden çıkarılmasını istiyor. Buna karşın  ABD'nin önerisi nedir? ABD ne teklif ediyor burada?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Türkiye bir NATO ortağıdır ve birbirimizin yanında durduk. Suriye'de  özellikle bazı konularda ciddi anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak bunlar  görüşmelerimizin açıklığı ve sıklığını etkilemedi. Bunu da aşacağız. Daha önce de  söylediğim gibi bunu basın üzerinden konuşmaktan ziyade (Türk yetkililerle) yüz  yüze ve birebir konuşmayı tercih ederim. Bu konu Türkler için çok hassas. PKK  teröristlerinin elinde ölen birçok masum insanları var. Orada (Suriye'de)  yaptığımız şey DEAŞ'ı ortadan kaldırmaktır. Karmaşık bir savaş alanında tüm  çatışan akımları hesaba katmak zorundayız."

RUS DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Bakan Mattis, ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin Rus  diplomatları sınır dışı etmesine yönelik de Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan  beri ilk kez Avrupa'da kimyasal bir silah kullandığını belirtti.

NATO'nun 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesine ilişkin  değerlendirmelerde bulunan Mattis, "Sadece o diplomatları çıkarmadılar aynı  zamanda Rusya'ya ayrılan o pozisyonları da iptal ettiler." dedi.

Mattis, NATO'nun Rusya ile birlikte çalışma konusunda bir mekanizma  kurma çalışmaları yaptığını belirterek, "Rusya'nın tercihleri sayesinde bu artık  bir çalışma konusu değil. Rusya, düşüncesiz faaliyetlere varacak derecede  stratejik bir rakip olmayı seçti." ifadelerini kullandı.

Mattis, "Rusya’nın Avrupa ile ortak olma potansiyeli de var. Çünkü  zenginlikleri Avrupa’ya bağlı ancak şunu da anlamamız gerekir Rusya NATO ülkeleri  başka bir ilişki peşinde arayışında." değerlendirmesini yaptı.

RUSYA'NIN DEYR EZ-ZOR'DAKİ ASKERİ FAALİYETLERİ

Bakan Mattis, aralarında Rusların da bulunduğu Suriye'de Esed rejimi  yanlısı milislerin ve ABD öncülüğündeki koalisyon birliklerinin Deyr ez-Zor'da  bulundukları bölgelerden çok az geriye çekildiğini söyledi.

Bu çekilmelerin ayrışma alanı bırakmak için yapıldığını söyleyen  Mattis, Rus milislerin de bulunduğu rejim yanlısı grupların tekrar bölgede  toplanmaya başladığını hatırlattı.

Mattis söz konusu çekilmelerin ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford  ile Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov arasında geçen hafta yapılan telefon  görüşmesinden sonra geldiğini ifade etti.

Esed rejimi yanlısı milisler daha önce  Deyr ez-Zor'da ABD birliklerinin  de olduğu SDG ismini kullanan PYD/PKK kampına saldırmıştı.

ABD ise buna karşı hava saldırısı düzenlemiş 100'den fazla rejim  yanlısı milis öldürmüştü.