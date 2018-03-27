Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Kimyasal silah kullanımına her şekilde karşı olduklarının" altını çizen Hua, "Aynı zamanda, Skripal olayındaki gerçekleri açıklığa kavuşturmak için Rusya ve İngiltere'nin, konuyu diyalog zemininde makul yollardan ele alması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Hua, "ilgili ülkelerin, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına titizlikle uyması gerektiğini" belirterek, "anlaşmazlıkları körükleyecek tavırlardan uzak durulması" çağrısı yaptı.

"Tüm ülkeler, soğuk savaş zihniyetini terk etmeli ve zıtlaşmalardan vazgeçmeli." diyen Hua, "uluslararası toplumun kazan-kazan temelinde karşılıklı saygı ve adalet eksenli yeni tarz ülkeler arası ilişkiler tesis etmek için ortak çaba sarf etmesi gerektiğini" kaydetti.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Özel Temsilcisi sıfatıyla temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'ya gitti.

İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı harekete geçerek geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da dün yaptığı açıklamada, AB'ye üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi ise dün, ülkede görev yapan 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını, diplomatlara Amerika'yı terk etmeleri için 7 gün süre tanıdığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise NATO ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettikleri açıklamasını yaparak, "bu ülkelere cevap verileceğini" duyurmuştu.