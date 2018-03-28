Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaidonow'un Türkiye ve Irak'a, 28 Mart-3 Nisan'da yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLIKLARINDA GÖRÜŞMELER YAPACAK

Kaidanow'un, Ankara'da dışişleri ve savunma bakanlıklarında yetkililerle yapacağı görüşmelerde, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki savunma ticareti konularını ele alacağı belirtildi. Kaidanow'un Irak'a yapacağı ziyarette de üst düzey isimlerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını görüşeceği kaydedildi.