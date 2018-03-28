Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kadının annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman’ın başarısı Müslümanlar için “gurur kaynağı” oldu.