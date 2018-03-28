Genç kadının annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman’ın başarısı Müslümanlar için “gurur kaynağı” oldu.
ABD'de ilk başörtülü haber spikeri ekranda
28.03.2018 - 02:11 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 02:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Illinois eyaletinde yayın yapan WHBF adlı televizyon kanalında haber spikerliğine başlayan 27 yaşındaki Tahera Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri olarak kayıtlara geçti.
Etiketler : Tahera Rahman,
552888 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/552888.aspx
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