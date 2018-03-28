Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Afrin’den sonra Sincar’a (Şengal) müdahalesinden korkan terör örgütü PKK, panik içinde bölgeden çekildiklerini duyurmuştu. Irak’ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli TV, eli kanlı örgütün Musul’a bağlı Sincar’dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayınladığı haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi. Zor şartlar altında gerçekleştirdikleri çekim süreci ve terör örgütünün Sincar’daki varlığıyla ilgili ayrıntıları anlatan Türkmeneli TV Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, Irak ve Türk basınında da geniş yer bulan söz konusu gazetecilik başarısını “millî görev ve gerçekleri kamuoyuna aktarma sorumluluğu” olarak nitelendirdi. PKK’nın Sincar’daki eğitim ve diğer faaliyetlerinin kamuoyundan gizlendiğini ifade eden Haceroğlu, “Bir kameraman arkadaşımızla PKK’nın Sincar’daki varlığını görüntüleme konusunu konuştum ve çekmeyi kabul etti. Sincar’daki PKK’lılar, 1 saat sorgudan sonra kameramanın çekim yapmasına izin verdi.” dedi.



AMACIMIZ GERÇEĞİ GÖSTERMEKTİ

Irak’ta bazı yetkililerin daha önce PKK’nın Sincar’daki varlığına inanmadığını aktaran ve gerçeği tüm dünyaya göstermek için hareket ettiklerini belirten Haceroğlu, şunları söyledi:

Amacımız ilk başta Irak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Türkiye, ‘Burada (Sincar’da) PKK varlığı var’ dediğinde buna inanmak istemeyen bazı Iraklılara gerçeği göstermekti. PKK haberimizden sonra birçok Iraklı yetkili terör örgütünün oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi oldu.

Haceroğlu, görüntülerde, Sincar ilçe merkezinde birçok binada PKK paçavrasının asılı olduğunun açıkça görüldüğünü, asıl dikkat çeken noktanın ise bu paçavraların yanında Irak bayraklarının dalgalanması olduğunu dile getirdi.



IRAKLI YETKİLİYİ, PKK İTİRAFINA SEVK ETTİ

PKK’nın Sincar’daki kamplarını ilk defa görüntülediklerini vurgulayan Haceroğlu, oradaki teröristlerden biriyle yapılan görüşmede sayılarının 3 bin olduğu ve onlara eğitim veren çok sayıda askeri müsteşarın bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti. Haceroğlu “Çektiğimiz görüntüleri, Türkçe ve Arapça yayınladık. Bu, Irak medyasında da geniş yer buldu. Görüntülerimizin ardından Musul İl Meclisi Başkanı, PKK’nın Sincar’daki varlığını itiraf etti.” diye konuştu.

Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, “Musul’daki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bölgeden ayrılan PKK’lı teröristler, Irak-Suriye ve Türkiye sınır üçgeninde bulunan Hanesur bölgesine çekildi. Gene yerel kaynaklarımıza göre, terör örgütünün Sincar ilçe merkezindeki operasyonlar merkezi binası duruyor ve içindeki teröristler de oradan ayrılmadı.” bilgisini paylaştı.

İBADİ: Asla izin vermeyiz

Irak’ta PKK’lı teröristlerin çekildiği iddia edilen Sincar’a (Şengal) Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi. Irak askerlerinin PKK’lılar tarafından eğitilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişiyi tutukladığı ve bazı kurumlara asılan PKK ve YBŞ’yi simgeleyen bez parçalarıyla sembolleri söktüğü belirtildi.

Irak Başbakanı İbadi de, “Sincar’da ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına müsamaha göstermeyiz” açıklaması yaptı.