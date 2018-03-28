Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeyini işgal ederek devlet kurmayı hayal eden teröristlere Mehmetçik yeni bir darbe indirecek. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), sıradaki hedef olan Tel Rifat’a operasyon için düğmeye bastı. Hava desteğiyle Şeyh İsa ve Umm Havş adlı köyleri teröristlerden temizleyen Türk Özel Kuvvetleri ve ÖSO, ilçenin kuzeyinde bulunan Minnag Havaalanı’na ilerledi. Fazla bir direniş gösteremeyen PKK/YPG’li teröristler havalimanını terk etti. Tel Rifat’taki teröristlerin korkudan kaçmaya çalıştığı ifade edildi. İlçeye kuşatma başlatan Mehmetçiği bölge halkı sevgi gösterileriyle karşıladı. TSK birlikleri çevrede tuzaklanmış patlayıcı arama, tarama ve imha çalışması başlattı. Operasyon öncesi Rus ve Türk askerî heyetlerinin gece, ilçenin güneyindeki Kafr Naya köyünde görüş alışverişinde bulunduğu ve Rus askerlerinin bölgeyi terk ettiği öğrenildi. Deyr Cemal, Kafr Naya ve Şey Hilal köylerinde bulunan teröristlerin de başka bölgelere doğru çekilmeye başladığı belirtildi.



STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunan Tel Rifat ilçesi, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Mare ve Afrin arasında yer alıyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden Batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep kara yolunun geçtiği Tel Rifat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor. Tel Rifat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergâhının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması imkânını sağlıyor.



250 BİN KİŞİ GÖÇ ETMİŞTİ

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında 50’den fazla köye saldırarak ilçeyi ele geçirmişti. Teröristlerin baskılarına dayanamayan aileler, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalmıştı. Teröristlerin işgal etmesinin ardından yaklaşık 250 bin sivilin topraklarını terk ettiği tahmin ediliyor.

Tel Abyadlılar: Umudumuz Türk ordusu

Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan çok sayıda Suriyeli, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan çadır kentte hayatlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarıyla sürmesinin sevincini yaşayan Tel Abyadlılar kendi topraklarının da aynı şekilde teröristlerden temizlenmesini istiyor. Çadır kentte öğretmenlik yapan Eymen el-İsavi, “Zeytin Dalı Harekâtı ile vatanımıza dönme umudumuz arttı. Afrin, Cerablus, El Bab hepsi terörden temizlendi. İnşallah Tel Abyad ve diğer yerler de terörden arınır ve evimize döneriz” dedi. Bir başka Tel Abyadlı Gusum Ferhan İcmali, “Evimi, yakınlarımı özlüyorum ama korktuğumuz için dönemiyoruz. Türkiye’den beklentimiz bize sahip çıktığı gibi vatanımızı da teröristlerden temizlemesi. Türkiye’de rahatız ama insan vatanına dönmek istiyor. Artık yeter, bitsin bu hasret” dedi.