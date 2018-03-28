Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Yeni Zelanda’da gerekli araştırmaları yaptık. Ancak beyan edilmemiş Rus istihbarat görevlisi bulamadık” dedi. Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili taraflara diyalog çağrısında bulundu. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Hua, “Kimyasal silah kullanımına her şekilde karşıyız. Aynı zamanda Skripal olayındaki gerçekleri açıklığa kavuşturmak için Rusya ve İngiltere’nin konuyu diyalog zemininde makul yollardan ele alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.