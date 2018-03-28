Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PYD/YPG’nin terör örgütü PKK’nın unsurları olduğunu belirten Jeffrey, “İlgili ABD kurumları bu ilişkiyi birçok defa dile getirdi. Ancak ABD yönetimi, PKK’yı resmen terör örgütü olarak kabul ederken (YPG ile ilgili) bu durumu resmî olarak önemsemiyor gözükmektedir” dedi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ülkelerin terör tehdit analizlerine yer verdiği resmî internet sayfasında “YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu” yazdığını, aynı şekilde ABD İstihbarat Topluluğunun önceki ay Kongreye sunduğu resmî raporda da “YPG’den PKK uzantısı” şeklinde bahsedildiğini hatırlatan Jeffrey, “PYD’yi bir terör örgütü olarak ilan etmeyen ABD ‘teknik olarak’ iş birliği yapıyor” diye konuştu.